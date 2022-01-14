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台積電獨木難撐盤 大盤一度下挫逾200點

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台積電獨木難支撐，台股今(14)下挫超過200點，高低點差距約300點，賣壓持續出籠而向下探底。 圖／美聯社
台積電獨木難支撐，台股今(14)下挫超過200點，高低點差距約300點，賣壓持續出籠而向下探底。 圖／美聯社

台股今（14）日受日韓股市下挫之下，台積電（2330）獨木難支撐，接近10點，台股指數下挫超過200點，高低點差距約300點，賣壓持續出籠而向下探底。

台股早盤在台積電開盤上漲12元拉抬下，大盤指數曾攻高到18,509點，但隨著賣壓釋出及其他類股未能轉為多頭指標，大日韓股市又走勢疲軟，引發一波波賣壓，大盤指數在9點58分下跌200點，向18,200點尋求支撐。

因美國聯準會官員談話趨向鷹派者增加，造成美股昨日收跌，也使日韓股市今日下跌較重，日股跌幅曾接近2%，韓股跌幅約1.3%；台股的台積電也由大漲12元向平盤靠攏，拉低台股早盤走升氣勢。

法人說，台積電今日被視為短期利多出盡，但未來仍具爆發力，目前因美國對升息及通膨議題探討熱烈，容易引發對金融市場動盪，所以，中實戶及一般投資人開始退場或暫時觀望，買盤意願不高，大盤成交量萎縮，個股價格也承受壓力。短線可先觀望，但如重挫仍可逢低挑去年獲利佳而具高配息的個股，以短線進出因應為操作策略。

台積電 台股指數 韓股

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