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大立光2021 EPS 139.13元 創2014年以來低點

聯合報 / 記者馬瑞璿／台北即時報導

大立光今（13）日下午舉行法說會公布2021年財報，雖然大立光2021年每股大賺139.13元，已經羨煞不少上市櫃公司，但是，跟大立光本身過去7年的成績相比，營收、毛利、每股獲利（EPS）三項指標明顯下滑，加上智慧型手機市場已經飽和，大立光在車用、AR（擴增實境）與VR（虛擬實境）的布局還沒有明顯發酵，也讓市場對於大立光2022年看法相對保守。

從智慧型手機鏡頭趨勢來看，大立光執行長林恩平表示，今年開始，會有不少客戶採用8P（8片塑膠鏡片）、2億畫素高規格產品，雖然手機鏡頭升級速度略有放緩，但客戶並不會放棄高階產品開發，只是，考量總體經濟面，客戶這兩年大多把重心放在中低階產品。

對於明年年中開出的新廠，林恩平表示，內部已規劃新產品，如果客戶也能接受就會進入量產期；針對鏡頭使用的音圈馬達（VCM），因應客戶要求，也會擴充產能，今年已有鏡片加裝VCM的產品出貨。

市場好奇，大立光對於車用鏡頭市場的布局，林恩平表示，一直以來，大立光都有出貨車用鏡頭，數量也在增加，有些產品甚至因為設計特殊，會按照客戶要求，以模組產品方式交貨；既然車用產品都已經跨足模組領域，法人詢問「手機產品線是否也會跨到模組領域？」，林恩平則表示「目前沒有計畫」。

而AR、VR的部分，林恩平也說，確實有在接單，「目前主要是客戶設計丟給我們，我們幫他代工，但看起來規格都不是很高。」但大立光一直有參與，藉以掌握未來元宇宙產品趨勢。

展望今年第一季，林恩平表示，今年1月看起來比去年12月差，2月會更差，因為1月傳統季節性比較差，供應鏈也還有問題，對第一季營運看法相對保守。

手機鏡頭 大立光 林恩平

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