保德信：看好半導體產業景氣旺到2025年

台積電今天舉辦法說會，市場聚焦台積電釋出的營運與市場展望，而台積電資本支出將是市場判斷未來景氣的風向球。保德信投信指出，根據統計，2022年半導體營收可望突破5000億美元，改寫過去10年首見連三年正成長的亮眼成績，看好晶片不再只用於電腦和手機，已延伸為眾多產品不可或缺的元件，有望讓整體產業景氣一路旺到2025年。

台灣是全球半導體產業的重要供應鏈，台積電更是全世界晶圓代工產業的領頭羊，市占率超過五成。PGIM保德信科技島基金經理人葉獻文表示，根據統計，加總國內晶圓代工指標大廠，台灣的晶圓代工市占率在全球高達64%，更有四家台灣廠商擠進全球前十大市占排行榜，其中，被稱為護國神山的晶圓龍頭大廠高居榜首，以53.1%的市占率傲視全球，讓第二名的南韓三星17.1%難以望其項背。

葉獻文指出，眼見全球經濟復甦推升終端需求暢旺延續，晶圓代工產能供不應求，加上高通、輝達、Intel高需求客戶訂單加持，券商摩根大通預期未來數年，台廠5奈米先進製程市占將高達9成，而3奈米市占將介於80%至90%，皆位於全球領先的地位。

葉獻文分析，除了先進製程，成熟製程方面，儘管近兩年全球晶片業資本支出大幅提升，但其中投資在成熟製程的比例明顯偏低，再加上原物料價格持續走揚與成熟製程需求續熱，預期今年賣方價格主導優勢將延續去年以來的強勢地位。

葉獻文認為，雖然聯準會對於緊縮與升息步伐將影響包括台股在內的短期投資信心，並造成市場波動加劇，不過待正式啟動升息後，預料市場將重新反映景氣向上的樂觀態勢，而台股科技類股特別是半導體產業，往往能優先反映全球景氣成長優勢，在位居全球科技發展要角的利基優勢上，有望見到台股科技股率先領頭揚升。