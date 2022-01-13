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一年股東激增13萬 散戶最愛這檔金融股

經濟日報 / 記者馬琬淳/台北即時報導

金融股近日股價狂飆，法人大買之餘也吸引投資人的目光，根據集保中心的資料，從去年1月15日至今年1月7日，買入金融股的散戶人數大於賣出的人數，其中開發金（2883）最受散戶投資人喜愛，為增長人數第1名；中信金（2891）則墊底，為散戶減少最多的金融股。

以持股5張以內的股東人數訂為「散戶」來看，統計散戶近1年最愛的金融股為開發金，增加人數高達13.7萬人，比第2名的富邦金（2881）高出4,000多人，富邦金散戶增加數為9萬7,378人。第3名受散戶青睞的金融股為台新金（2887），增加5萬1962人；第4名為新光金（2888），增加4萬392人；第5名為元大金（2885），增加2萬8,059人。

近一年最不受散戶喜愛，減少人數的為中信金、上海商銀（5876）和國泰金（2882）。依序減少人數為2萬2,750人、6,727人和5,481人。

整體來說，近一年散戶還是偏愛金融股，增加持有金融股的散戶還是比減少持股的人多。假如本來就持有金融股的散戶近4日都還沒有賣出持股的話，這波飆漲也會跟到，為自己在農曆年前加紅包發財金。

散戶投資人 金融股

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