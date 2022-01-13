證交所董座看台股百花齊放 今年可持續穩定發展

台北股市2021年收在1萬8218點，是證交所1961年成立以來最興旺的一年。展望今年，證交所董事長許璋瑤今天表示，只要上市公司維持穩定狀況，相信股市可以持續穩定發展，但不可諱言，疫情、通膨和升息等不確定因素未消除，必須審慎因應。

證交所今天舉行歲末新春記者會，許璋瑤說，台股去年全年漲幅23.7%，連續3年漲幅超過2成、累積漲幅87.3%，於全球主要市場名列前茅。去年底股票總市值56.3兆元，是全球第16大市場；成交值95.5兆元、日均成交值接近4千億元，排名提升至第8名，屬於高流動性市場。此外，去年底上市櫃總市值62.1兆元（含上櫃5.8兆元），約2.2兆美元，首度超越南韓，顯示台灣資本市場日益壯大。而證交所結算去年獲利約103億元創新高，每股稅後盈餘12.3元。

許璋瑤指出，近兩年雖受疫情影響，上市公司營收仍持續成長，去年全年營收38.2兆元，較前年增加15.2%，去年前三季稅後淨利甚至超過前年全年金額，優異營運表現為支持股市上漲主要動能。觀察各產業表現，2020年以來，半導體產業持續領軍帶動相關電子產業，營收及獲利連續成長，而2020年營收負成長的航運、塑膠與鋼鐵等傳統產業，2021年轉為大幅成長。上市公司營運全面性復甦，國內產業基礎更加堅實有韌性。

IPO方面，許璋瑤說，過去2年受疫情影響，IPO家數成長不高，因為業者態度觀望，大多等年底市場確定、交易狀況不錯才申請上市，去年有10多家公司在第四季申請上市，證交所來不及完成審議，因此只有18家，相信未來一年會有比較好的成績。至於創新板目前成效尚未顯現，今年會有比較有效地推動，證交所已設定10家掛牌的目標。

由於股市熱絡，投資人參與程度增溫，許璋瑤表示，最近2年總開戶人數增加快速，2021年新增開戶達77萬人，比過往約20萬人顯著增加，總開戶人數超過總人口半數達1201萬人。全年有交易人數550萬人續創紀錄，較過去約300萬人顯著增加，尤其20至30歲年輕族群最為熱烈，開戶人數近2年每年增加20萬人，占其總人口比重從5年前25%大幅提高至44%，為國內股市注入新活水。

針對外資連續兩年賣超台股累計金額約1兆元，許璋瑤說，台股具有高殖利率及低本益比優勢，是國際資金長期進駐的主因，歷年來投資金額大多只增不減，因此持股比率逐年攀升，2021年1月曾達47%高峰。惟遇到國際重大政經事件，外資基於避險也會調節因應，都會加重台股跌幅。

許璋瑤指出，近2年外資共賣超約1兆元，台股仍上漲2成以上，主要是外資賣超金額占總市值及其持股市值比重已顯著下降，2021年僅分別占0.8%及1.9%，且國人對台股信心提高，國內資金持續投資挹注，外資影響程度相對降低。

他說，「花若盛開，蝴蝶自來」，現在股市百花齊放，在全球低利率狀況，台股對外資還是有很高的吸引力。