金融股領軍指數上漲61.53點 三大法人買超174.28億

台股在美股修正壓力下跟著震盪，惟去年上市櫃營收創新高，獲利預估亦同，在具有殖利率優勢下相對較抗跌，只不過在接近年關，資金湧向較穩健且具有息利優勢的權值股，包括台積電、貨櫃三雄、航空、塑化及金融股身上，這種避險動作將持續一陣子。

2022-01-13 15:55