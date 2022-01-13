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金融股領軍指數上漲61.53點 三大法人買超174.28億

經濟日報 / 記者馬琬淳/台北即時報導
在金融族群、台積電（2330）帶領下，指數終場收在18,436.93點，上漲61.53點，成交量2,773.67億元；三大法人買超174.28億元。本報資料照片
在金融族群、台積電（2330）帶領下，指數終場收在18,436.93點，上漲61.53點，成交量2,773.67億元；三大法人買超174.28億元。本報資料照片

台股今（13）日以18356.21開低，盤中一度站上18400關卡後走弱，在金融族群、台積電（2330）帶領下，指數終場收在18,436.93點，上漲61.53點，成交量2,773.67億元；三大法人買超174.28億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超174.46億元，投信買超11.08億元，自營商賣超（合計）11.26億元，其中自營商（自行買賣）賣超1.17億元，自營商（避險）賣超10.08億元。

台股早盤雖以紅盤開出，但指數一度回落，盤中整體在平盤以上附近震盪。金融族群大展多頭氣勢，其中王道銀行（2897）攻上漲停板，新光金（2888）、台新金（2887）也有逾5%的漲幅，國泰金（2882）今日貢獻大盤指數11.55點，超過台積電的8.34點。跌深的鋼鐵類股也走強，不過漲高的電子股表現疲弱，成交比重也下縮至55.31%。貨櫃三雄開高走低，萬海（2615）跌幅最深。大盤指數終場收在18,436.93點，漲幅0.33%。

自營商 台積電 台股 三大法人

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