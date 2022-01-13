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金融及鋼鐵類股硬挺指數 台股收盤上漲61點

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股。 （本報系資料庫）
台股。 （本報系資料庫）

台股今(13)日收盤上漲61.53點，收盤指數18,436.93點，成交量2,773.67億元。台積電（2330）收盤上漲1元，收盤價661元。

台股今日在台積電守穩，由金融股帶領鋼鐵股衝高下，台股指數大多數時間維持在平盤之上，類股漲幅金融、鋼鐵、電線電纜及玻璃陶瓷類股指數漲幅超過1%較強，電子股占大盤成交比重降到約55%，運輸類股及金融類股成交各占大盤比重約13%。

金融股的王道銀及鋼鐵股的第一銅（2009）、新鋼（2032）盤中亮燈漲停，銅、鎳及鐵礦砂國際報價上揚激勵資金轉進鋼鐵類股，中鋼（2002）帶動中鴻（2014）、中鋼構（2013）、聚亨（2022）、燁輝（2023）、燁興（2007）及海光（2038）等股，金融股由國泰金（2882）、富邦金（2881）領軍中信金（2891）、新光金（2888）、台新金（2887）、開發金（2883）、遠東銀（2845）及臺企銀（2834）等股走高。

今日成交金額大且股價表現強勢者有：聯電（2303）、聯發科（2454）、欣興（3037）、宅配通（2642）、南茂（8150）及天鈺（4961），成交金額大卻股價走勢疲軟者有：長榮（2603）、元太（8069）、萬海（2615）、富采、陽明（2609）、晶宏（3141）、辛耘（3583）、帆宣（6196）及聯詠（3034）等股。

第一金投顧說，台股中小型個股呈現重災區，目前櫃買指數在季線附近築底，盤面沒有出現⻑紅棒以前，仍屬於弱勢整理格局。時間進入農曆年前的觀望，須按照紀律嚴格停損、汰弱留強。靜待盤面出現落底訊號後再行布局，短線資金轉為穩健、低本益比、保守族群避險。

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