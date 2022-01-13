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金融股、鋼鐵股強勢 法人：追價宜保守

經濟日報 / 記者黃婉軒／即時報導

今（13）日金融股及鋼鐵股強勢，法人認為原因不外乎股市正常的產業輪動，但追根究柢則是因為台積電（2330）短線漲多，市場轉為觀望，資金才會流向防禦型股票。雖說配角撐盤對盤勢而言為正向因子，但也需擔心金融與鋼鐵類股續航力不夠，投資人不宜追高，待震盪整理過後再買入。

國泰證券證期處經理蔡明翰說，昨日美股反應維持整理格局，終場呈小幅上漲，因拜登表示月增幅度已達高點，市場信心進而回升。目前看來，美國聯準會所公布的消息對台股影響逐漸降低，投資人焦點回到今日下午台積電法說會。不過，蔡明翰認為，自2020年疫情低點過後，半導體產業於近兩年維持供需吃緊，類股表現平穩，因此，台股走勢重點反而不在法說會內容，而是在於資金潮流。

去年資金偏好原物料與航運族群，直至年底才回籠半導體族群，蔡明翰預期法說會後，台積電有機會短線漲多，午後大盤可能出現震盪，但台股農曆年前仍有機會持續漲多。

台積電 台股 法說會

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