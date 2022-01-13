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台積電、大立光法說將登場 早盤股價不同調

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
大立光。本報資料照
大立光。本報資料照

台積電（2330）及大立光（3008）今（13）日盤後將召開法人說明會，市場高度關注，兩家公吾早盤股價不同調，台積電開低，大立光則是以紅盤開出。

台積電法說前，多家外資力挺喊買，且調高目標價，三大法人昨日同步買超台積電，統計外資買超台積電15,116張，連二買，投信買超368張，自營商買超346張，合計三大法人買超15,830張。

台積電去年12月合併營收1,553.82億元，月增4.8%，年增32.4%，創歷史新高；去年第4季營收4,381.89億元，同步刷新歷史記綠；累計去年全年合併營收1兆5,874.15億元，再寫下歷史新高。

台積電早盤以658元開盤，下跌2元，早盤一度下滑至655元，盤中跌幅0.3%；大立光早盤以2,405元開出，上漲30元，漲幅1.26%，一度拉升至2,430元。

市場高度關注兩檔重量級電子股法說會將釋出的訊息，證券分析師張陳浩表示，大立光法說會後上漲機會高，至於台積電，如果在法說會後出現大跌，也是進場的好時機，他看好台股在第1季有機會再創高，再衝關的要角當然是台積電，因此也看好台積電有機會在農曆年後再創新高。

台積電 大立光 法說會

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