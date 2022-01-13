力智掛牌大漲 中籤者開盤賣紅包入袋21.1萬

力智（6719）今（13）日以每股589元上市掛牌，順利拉開蜜月行情序幕，以800元開高，上漲211元，漲幅35.82%，幸運中籤者開盤賣出的話，可賺進21.1萬元。

華碩（2357）旗下小金雞力智，除有富爸爸撐腰，還擁有電源管理IC、驅動IC、MOSFET（金氧半場效電晶體）等三大關鍵功率半導體元件技術，卡位第三大半導體，今日上市，早盤以800元開高後一度拉升至808元，順利展開蜜月行情。

由於中美科技戰，功率半導體產業因車用、5G、AI帶動將持續成長，在大廠往高階市場發展，逐漸退出消費型領域時，力智積極搶占消費性市場，持續取代國外廠商，去年營收59.5億元，年增41.71%，法人看好今年營運成長力道。