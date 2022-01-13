快訊

評／公共媒體與納稅人的距離：政府責任在哪裡

20歲男追14歲少女挨告 上門理論反遭其父持刀砍斷指

力智掛牌大漲 中籤者開盤賣紅包入袋21.1萬

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
力智董事長許先越。記者余承翰／攝影 余承翰
力智董事長許先越。記者余承翰／攝影 余承翰

力智（6719）今（13）日以每股589元上市掛牌，順利拉開蜜月行情序幕，以800元開高，上漲211元，漲幅35.82%，幸運中籤者開盤賣出的話，可賺進21.1萬元。

華碩（2357）旗下小金雞力智，除有富爸爸撐腰，還擁有電源管理IC、驅動IC、MOSFET（金氧半場效電晶體）等三大關鍵功率半導體元件技術，卡位第三大半導體，今日上市，早盤以800元開高後一度拉升至808元，順利展開蜜月行情。

由於中美科技戰，功率半導體產業因車用、5G、AI帶動將持續成長，在大廠往高階市場發展，逐漸退出消費型領域時，力智積極搶占消費性市場，持續取代國外廠商，去年營收59.5億元，年增41.71%，法人看好今年營運成長力道。

半導體 華碩

延伸閱讀

21香草烤雞買1送1！3大速食「吃雞買1送1」 頂呱呱祭隱秘優惠、麥當勞爽嗑雞翅

羅東「福虎紅包」化身存錢筒 鼓勵小朋友儲蓄迎新春

7-ELEVEN推「App數位紅包服務」！體驗還有限量優惠

嘉義市福添福送愛13年 讓幸福再添福

相關新聞

台積電、大立光法說將登場 早盤股價不同調

台積電（2330）及大立光（3008）今（13）日盤後將召開法人說明會，市場高度關注，兩家公吾早盤股價不同調，台積電開低...

台股跌19點 開在18,356點

美股震盪走高，四大指數收盤全數上漲，不過台股市場仍瀰漫觀望氣氛，今（13）日以小跌19.19點，開在18,356點，早盤...

力智今上市掛牌 800元開出漲逾三成

華碩（2357）旗下、電源管理IC廠力智於今（13）日掛牌上市，以800元開出，漲逾三成。該公司在公開申購階段以每股承銷...

力智掛牌大漲 中籤者開盤賣紅包入袋21.1萬

力智（6719）今（13）日以每股589元上市掛牌，順利拉開蜜月行情序幕，以800元開高，上漲211元，漲幅35.82%...

就市論勢／高速運算、主機板 帶勁

美國聯準會主席鮑爾本周國會聽證釋出訊息未如市場預期鷹派，激勵美股三大指數周二全面反彈，台股昨（12）日同步開高…

ETF零股交易 「雙高」躍主流

今年全球股市一開年就受到美聯準會重磅震撼，不只要在3月底結束購債，還要提前升息及縮表，美、台股大幅波動，不少ETF投資人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。