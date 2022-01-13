台股跌19點 開在18,356點

美股震盪走高，四大指數收盤全數上漲，不過台股市場仍瀰漫觀望氣氛，今（13）日以小跌19.19點，開在18,356點，早盤在聯發科（2454）、貨櫃三雄等走揚帶動下，加權指數由黑翻紅，站上18,400關卡。

在美股方面，受惠聯準會經濟褐皮書顯示美國部分地區，價格漲勢有所放緩，且眾所矚目的CPI指數符合預期沒有意外，壓抑美元指數快速跌破95大關，使市場不確定性顯著下降。此外，受惠原油庫存降至2018年10月以來新低，加上以銅為首的工業金屬全面上揚，激勵原材料類族群引領整體股市溫和走高。

終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲38點，或0.11%，收在36290點；標普500指數上漲13.2點，或0.28%，收在4726.3點；Nasdaq指數上漲34.9點，或0.23%，收在15188點；費半指數上漲25.76點，或0.66%，收在3901.21點。

展望後市，統一投顧認為，台股回測月線支撐後，連續三日收紅K，重回各期均線之上，顯示低檔買盤強勁，整體中

多格局未變。考量聯準會主席聽證會上釋出「軟性鷹派」的說法，加上最近五年美股NASDAQ指數元月上漲機率達到100%，且今日大立光（3008）、台積電（2330）法說登場，將捎來正面消息，維持偏多操作建議。