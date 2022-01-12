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法說前外資連二買 台積電市值重回17兆

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

台積電（2330）法說會明日將登場，吸引市場高度關注，今（12）日股價開高震盪後收在660元，上漲9元，漲幅1.38%，市值重回17兆元，達17兆1,140.64億元，統計外資買超15,116張，連二買，投信則是連八買。

台股今日收在18,375.4點，上漲87.19點，台積電為推升指數重要指標，股價雖在盤中一度翻黑，但終場仍是收高，統計三大法人買超104.9億元，其中外資買超127.54億元，但投信賣超11.49億元，自營商賣超11.14億元。

外資買超前十大個股依序是中信金（2891）、台積電、元大台灣50反1（00632R）、玉山金（2884）、中鋼（2002）、大同（2371）、和桐（1714）、兆豐金（2886）、中石化（1314）、台新金（2887）等，其中金融股占4檔，外資單日買超冠軍為中信金，買超20,380張，買超第二大為台積電。

台積電法說前，多家外資力挺喊買，且調高目標價，三大法人今日同步買超台積電，統計外資買超台積電15,116張，連二買，投信買超368張，自營商買超346張，合計三大法人買超15,830張。

證券分析師張陳浩表示，疫情衝擊近期台股的表現，不少電子股更是急殺到季線附近，包括第三代半導體、矽晶圓、晶圓代工、ABF等股，逢壓回是買點，雖然農曆年休市期間存有疫情、美國升息等變數，但是在股價提早反應疫情發酵的情況下，反而出現可以抱股過年的機會，可鎖定低基期的成長股布局。

台積電、大立光（3008）明日都將舉辦法說會，張陳浩認為，大立光法說會後上漲機會高，至於台積電，如果在法說會後出現大跌，也是進場的好時機，他看好台股在第1季有機會再創高，再衝關的要角當然是台積電，因此也看好台積電有機會在農曆年後再創新高，另外，過年前有一個族群可以留意，就是營收好、且位階低的塑化股。

台積電 外資

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