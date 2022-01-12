元富證券榮獲2021證券評比雙獎肯定

新光金控旗下元富證券獲頒卓越雜誌主辦《2021卓越證券評比》的金控類最佳服務品質獎及最佳企業社會責任獎。這項評比由卓越雜誌採專家學者審查方式進行，元富證券憑藉客戶體驗優異的服務品質及致力推廣金融教育、從事癌症關懷等落實企業社會責任，深獲客戶肯定及推薦。

元富證券董事長陳俊宏表示，元富證券長期致力於企業社會責任、公司治理、永續經營等面向，隨著金融業數位進程不斷加速，在服務上，元富持續優化公司數位金融平台，如建置臨櫃無紙化服務，優化開戶流程，以客戶體驗旅程角度出發，滿足客戶期望為目標；在新冠肺炎疫情衝擊之下，提供5分鐘線上開戶讓客戶一次完成證券及複委託開戶，並藉由24小時智能客服，透過對話式引導完成交易上所需協助；針對沒有時間理財的投資人，提供智能Win Win GO，運用大數據分析和演算法模型，透過全自動再平衡的交易服務，為客戶的資產進行把關；元富證券財管信託平台以一站式完整服務，提供高資產及小資客戶多元化產品。

此外，投資市場瞬息萬變，為了協助客戶即時掌握全球新趨勢、向客戶分享最新市場資訊。元富證券於去年共舉辦122場包含法說會、投資商品說明、投資展望說明會等，並配合社會時事舉辦多場生技投資講座。元富從產品、下單交易至投資後服務各個面向，盡力提供客戶最完善的數位金融環境、為投資人創造更安全且優質的服務。

元富證券以行動支持關懷弱勢及環境永續，善盡企業社會責任。不僅提升全齡金融素養為願景，亦長期投入金融教育推廣。元富FinTeach校園金融教育活動贊助，由元富提供經費贊助學生舉辦活動，進而培養校園理財風氣；元富證券翻轉學堂投資講座每月舉辦，提供民眾免費報名，因應疫情，講座透過財經網紅及元富專業講師，運用YouTube平台，拓展年輕人學習投資的管道，落實普惠金融的精神。癌症關懷方面，除發揮元富生技醫療亮點，支持生技醫療發展，亦長期與各基金會合作，宣導癌症相關議題、提升民眾抗癌意識。從金絲帶小勇士應援、贊助衛教手冊印製、病房探訪、口罩捐贈、愛心捐髮等關懷活動，積極帶動社會大眾關注癌症議題。

此外，元富遍地開花活動將金融教育結合社區關懷，由元富全台據點出發，與各地單位進行合作，向孩童及長者宣導儲蓄及防詐騙的重要性，落實消費者保護，並達成在地教育，將社會影響力遍及全台。元富證券將持續發揮券商的專業角色，以企業的力量，投注資源回饋社會，為社會注入更多正向能量，期以善盡企業社會責任。