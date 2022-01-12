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台積電拉尾盤、指數上漲87.19點 三大法人買超104.9億

經濟日報 / 記者馬琬淳/台北即時報導
由於美國聯準會（Fed）主席鮑爾在聽證會的發言符合市場預期，美股四大指數全面反彈，激勵台股今（12）日開高。情境示意圖。圖／Ingimage
由於美國聯準會（Fed）主席鮑爾在聽證會的發言符合市場預期，美股四大指數全面反彈，激勵台股今（12）日開高。情境示意圖。圖／Ingimage

由於美國聯準會（Fed）主席鮑爾在聽證會的發言符合市場預期，美股四大指數全面反彈，激勵台股今（12）日開高，但盤中一度翻黑下滑至18,255.38點，在權王台積電（2330）尾盤買單大舉拉抬下，指數終場收在18,375.40點，上漲87.19點，成交量2,848.91億元；三大法人買超104.9億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超127.54億元，投信賣超11.49億元，自營商賣超（合計）11.14億元，其中自營商（自行買賣）買超2.65億元，自營商（避險）賣超13.79億元。

台股早盤雖以紅盤開出，但指數一度翻黑，台積電和台塑（1301）集團撐盤，台積電上漲9元，至660元，漲幅1.38%。貨櫃三雄中，長榮（2603）跌最深，跌幅約4%，陽明（2609）及萬海（2615）跌幅逾3%，航空股開高走低，跌於3%。大盤指數終場收在18,375.40點，漲幅0.48%。

台積電 自營商

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