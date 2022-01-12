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台股收盤上漲87點收在18,375點 台積電拉尾盤收漲9元
台股今(12)日收盤上漲87.19點，收盤指數18,375.4點，成交量2,848.91億元。台積電（2330）收盤上漲9元，收盤價660元，再度扮演拉抬大盤角色，也帶動相關概念股。
電子股占大盤成交比重降至56%左右，運輸股則占15%左右。類股表現以塑膠及化學漲幅超過1%較強，運輸類股跌幅接近3%、玻陶類股下挫1.6%及光電類股跌1.4%較弱勢。金融股今日以華票（2820）、高雄銀（2836）、聯邦銀（2838）、中再保（2851）、新光金（2888）、國票金（2889）及上海商銀（5876）等股表現較強勢。傳產股以台塑（1301）、南亞（1303）、中鋼（2002）及豐泰（9910）等股表現較佳。
今日成交金額大且強勢者為：欣興（3037）、環球晶（6488）、智原（3035）、辛耘（3583）、東森（2614）、中美晶（5483）、新光金與佳里大榮，成交金額大卻股價疲軟者為：長榮（2603）、陽明（2609）、華航（2610）、天鈺（4961）、元太（8069）、萬海（2615）、大立光（3008）、矽力-KY（6415）及晶宏（3141）。
第一金（2892）投顧表示，現階段宜審慎檢視手上持股去（2021）年12月營收及2022年展望，執行汰弱留強，目前半導體、半導體設備、航空、航運、電子標籤、車用半導體、低軌道衛星相關等產業展望樂觀，可從相關龍頭個股布局。盤面資金於個股間輪流策動可望延續，可偏多操作，但須控制好資金水位與風險。
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