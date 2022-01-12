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台積電、大立光法說會在即 法人：看好台股年前創新高

經濟日報 / 記者黃婉軒／即時報導

今（12）日台股開高走低，開盤18,394點一度站回五日線，隨後回到18,330點與最低18250點之間震盪。法人表示，台股低點應在18,000點有所支撐，封關前還是有機會創新高，投資人可多留意金融股、半導體類股等高殖利率族群。

第一金投顧董事長陳奕光看好台股於年前封關有機會創下18,800點新高，因台股基本面數字佳，12月營收創新高的公司共193家，也是台股有史以來最多公司的一次。另外則是受明（13）日台積電與大立光法說會的表現影響，市場預期台積電獲利率、毛利率、資本支出與營收能寫下四項新高。除此之外，陳奕光表示，受新台幣升值行情影響，市場熱錢多，又因Omicron病毒與各國防疫態度不同，造成供應鏈恐慌，台股市場於年前仍會有活躍表現。

由於年後迎來貨幣緊張，陳奕光預測資金將會轉往債券，但基於2022年為網通元年，可看好網通族族群，再者今晚美國公布通膨數字，可搭配高殖利率股票、貨櫃三雄陽明（2609），萬海（2615），長榮（2603），以及航空雙虎華航（2610），長榮航（2618）進行布局。

台股 台積電 高殖利率

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