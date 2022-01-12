聯準會鮑爾證詞符合市場預期 台股盤中重返18,300

聯準會（Fed）主席鮑爾在美國參議院聽證會的證詞，雖更加確立Fed轉向鷹派的立場，但初步內容仍符合市場預期下，今（12）日凌晨收盤的美股反彈，帶動台股在盤中重返18,300點大關，而後市仍為「選股不選市」的操作策略。

華南、台新等大型投顧表示，鮑爾在美國參院聽證會表示，勞動力市場正快速恢復，美國經濟不再需要高度寬鬆政策，預估通膨壓力將持續到今年年中，聯準會將在3月結束縮減購債，意味著年內將升息，今年晚些時候將開始縮減資產負債表。

而多家投行包括高盛和德銀等預測，今年將升息4次，同時，CME的FedWatch顯示，投資人預測今年升息4次。而世銀《全球經濟展望》報告中預估2022年全球經濟成長率將大幅放緩至4.1%，反映疫情持續、財政支持減縮，以及持續性的供應鏈瓶頸。

鮑爾並表示，Fed可能會在今年晚些時候開始縮減8.8兆美元的債券和其他資產組合，這將是金融緊縮另一個工具；與上次縮表經驗相比，這次的縮表進程可以更快進行。有些經濟學家則擔心聯準會可能反應過度，從而導致繁榮之後的蕭條分析師表示，在美債殖利率走跌後，美股、台股反彈，大盤在早盤一度越過5日均線反壓，跌深的櫃買市場也出現反彈，不過，由於5日線目前已經下彎，收盤能否站穩5日線順是扭轉下彎趨勢是觀察重點，若無法站回之前，反彈仍需減碼。