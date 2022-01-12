環球晶收購世創案傳將獲中國大陸批准 領軍矽晶圓股上漲
環球晶（6488）收購世創案傳將獲中國大陸批准，若收購完成，環球晶將成為世界第二大矽晶圓廠，消息激勵今（12）日環球晶開高，盤中漲幅逾6%，中美晶（5483）也跟進上漲逾4%，嘉晶（3016）、合晶（6182）等矽晶圓股齊漲。
彭博資訊引述知情人士報導，環球晶預計以53億美元收購德國同業世創（Siltronic），已接近掃除重大監管障礙的階段，有望獲得中國大陸監管機構核准；世創股價11日在德國股市一度大漲4%，市值達41億歐元（47億美元），收盤漲幅收斂至1.09%，以每股138.50歐元作收。
環球晶、世創早在2020年12月就宣布這件併購交易；環球晶目前為全球第三大半導體矽晶圓廠，世創排名第四，合併後規模將超過日本大廠勝高（SUMCO），成為全球第二大矽晶圓廠。
環球晶早盤以861元開高，一度拉升至882元，盤中漲幅6.95%；中美晶以231元開出，一度拉升至242.5元，盤中漲幅4.21%；嘉晶盤中漲幅逾1%。
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