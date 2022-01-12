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元月營運淡季不淡 法人按讚華航、長榮航

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導

航運貨運市場在去年第4季傳統旺季需求支撐下，運價續創歷史新高水準後，法人機構表示，由於海轉空效應持續發酵，加上疫情反覆，帶動1月航空貨運淡季不淡，考量貨運獲利可期、而全球疫苗普及率逐漸提高下，航空客運逐步開放已是必然趨勢，對於航空股的營運將帶來想像空間，維持華航（2610）、長榮航的買進投資建議。

分析師表示，香港爆發Omicron疫情，已讓航空供應鏈大亂，飛航禁令和空運運能降低，亞洲空運龍頭國泰航空運能僅剩20%，香港陷緊急狀態、掀起物流之亂，亞洲空運艙位再度擠爆，台灣空運鏈將迎轉單。

此外，去年第4季在傳統旺季需求支撐下，運價續創歷史新高水準，今年在海運塞港有望於下半年舒緩下，航空貨運將呈前高後低走勢；客運方面，隨新冠疫苗普及率提高，航空業者有望受惠旅客報復性旅遊需求增加，帶動客運價量顯著反彈，為支撐獲利成長的主要來源，看好今年營運前景。

客運 疫情 運將

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