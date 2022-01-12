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美股齊揚 台股早盤一度漲逾百點開在18,348點

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股。圖／聯合報系資料照
台股。圖／聯合報系資料照

美股開低走高，四大指數收盤全數上漲，帶動台股今（12）日開盤上漲60.18點，開在18,348.39點，早盤在台積電（2330）、環球晶、長榮等帶動下，加權指數一度上漲逾百點，站上5日以及10日線。

在美股方面，早盤於市場等待聯準會主席於國會進行聽證，且世界銀行下調全年經濟成長率至4.1%，壓抑道瓊早盤下跌近300點。所幸隨後鮑威爾談話未如預期鷹派，重申通膨將於年中回落，加上原油價格大漲，在能源、半導體、中概股等族群領頭反彈的帶動下，四大指數全面翻紅收高。

終場四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲183點，或0.5%，收在36252點；標普500指數上漲42.78點，或0.92%，收在4713.07點；Nasdaq指數上漲210.62點，或1.4%，收在15153.4點；費半指數上漲70.06點，或1.84%，收在3875.44點。

展望後市，統一投顧認為，雖然近期國際股市震盪，但是台股卻表現相對強勢，顯示低檔買盤強勁，整體中多格局未

變。考量聯準會主席聽證會上釋出「軟性鷹派」的說法，加上最近五年美股NASDAQ指數元月上漲機率達到100%，且本周重量級法說會登場，包括：大立光、台積電都將捎來正面消息。此外，景氣對策燈號連十紅，11月外銷訂單連續21個月創下新高，整體經濟基本面展望樂觀，維持偏多操作建議。

台積電 美股

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