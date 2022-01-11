快訊

「今早電話通知我中大獎」 獨派大老蔡丁貴確診新冠肺炎

土耳其航空152人抵台晚間驗出14人確診 陽性率9.2%

美提前升息 國安基金：台股投報高台幣強 資金不易外流

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導

聯準會對升息展現強硬態度，市場預期美國將提前至3月升息，引發美股震盪。國安基金管理委員會今天召開第4季例行會議，執行秘書、財政部次長阮清華今天表示，台股今天仍小漲、沒有恐慌；美國升息資金不一定回流，台灣經濟基本面是十年來最好，台股價差、投資收益比利息收益更好，加上新台幣升值，「外資跑掉的機會相對少」。

阮清華表示，今天國安基金例會針對國內外經濟情勢進行報告，台股去年全年漲23.66％，在主要國際股市中排第四，僅次於美國費城半導體指數、法國股市以及美國標準普爾指數，日均量3000多億元上下，外資先賣超又轉為買超，資金呈現淨匯入，顯示台股資金動能充裕。

「台股有一定吸引力，」阮清華指出，台股本益比為14.94倍，比美、日、中國大陸與港股等主要國家都低，而殖利率2.66％則僅低於英國。

從基本面來看，去年進出口金額都創史上新高，上市櫃企業營收也創新高，投資台灣三大方案也提前達標，包括半導體、綠能及ESG等國內投資一直增加，即使基期以高，今年預期經濟成長率仍有4％以上的成長。

阮清華表示，國內最重要的關注焦點是疫情，一定要守住，因為Omicron傳染性非常快，目前中央疫情指揮中心已經採取相關措施，邊境強化管制、人員防護等，預期這波疫情只要可以控制住，就不會影響經濟發展。

「通膨另外一大變數，」阮清華說，在需求增加卻供應不及之下，會使通膨升高，造成升息縮表會陸續出現，尤其是縮表的影響會比升息更大，可能造成流動性縮減，需要密切關注。還有美中關係、地緣政治風險對資金的影響等，也需持續注意。

阮清華強調，聯準會何時升息、幅度、台灣會不會跟進，台灣跟進幅度等，都是需要關注對資金進出的影響，美國升息不一定就會造成資金回流，例如土耳其利率高資金也沒去，可見還是跟整體經濟有關。台股收益好、投報率高，資金不一定會走。

美國升息 台股

延伸閱讀

台股Q1展望 群益：掌握科技創新趨勢財

台積電拉尾盤！台股漲48點 收在18,288點

台股跌近百點 法人：下檔有撐 拉回月線再買入

台積電翻紅救援 台股盤中挫百點後跌勢收斂

相關新聞

台積電拉尾盤台股收漲48.83點 三大法人賣超5.11億

台股今（11）日以18,266.54點開出，盤中一度翻黑下滑至18,135.43點，權王台積電（2330）開高震盪，尾盤...

台積電拉尾盤！台股漲48點 收在18,288點

聯準會（Fed）整體基調轉鷹下，台股盤勢觀望氣氛濃，今（11）日在平盤附近上下震盪，尾盤買單大舉拉抬台積電（2330），...

台積電去年營收飆高 外資連三賣股價翻黑、5日線未站穩

台積電去年營收結算出爐，全年合併營收達1兆5,874.15億元，年增18.5%，飆上新高，法人看好今明年有機會挑戰2兆元...

疫情升溫防疫概念股卻失靈？亞諾法、毛寶盤中接近跌停

Omicron本土疫情升溫，昨（10）日新增26例境外移入個案，另增7例本土案例，均與桃機群聚事件有關，累積確診達31人...

美提前升息 國安基金：台股投報高台幣強 資金不易外流

聯準會對升息展現強硬態度，市場預期美國將提前至3月升息，引發美股震盪。國安基金管理委員會今天召開第4季例行會議，執行秘書...

台指期黑翻紅 漲20點 收在18,280點

台指期今（11）日開低走高，早盤期指反映聯準會升息與縮表進程預期加快，美國科技股近日呈現修正格局，台股指期早盤再由電子權...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。