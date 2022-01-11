美提前升息 國安基金：台股投報高台幣強 資金不易外流

聯準會對升息展現強硬態度，市場預期美國將提前至3月升息，引發美股震盪。國安基金管理委員會今天召開第4季例行會議，執行秘書、財政部次長阮清華今天表示，台股今天仍小漲、沒有恐慌；美國升息資金不一定回流，台灣經濟基本面是十年來最好，台股價差、投資收益比利息收益更好，加上新台幣升值，「外資跑掉的機會相對少」。

阮清華表示，今天國安基金例會針對國內外經濟情勢進行報告，台股去年全年漲23.66％，在主要國際股市中排第四，僅次於美國費城半導體指數、法國股市以及美國標準普爾指數，日均量3000多億元上下，外資先賣超又轉為買超，資金呈現淨匯入，顯示台股資金動能充裕。

「台股有一定吸引力，」阮清華指出，台股本益比為14.94倍，比美、日、中國大陸與港股等主要國家都低，而殖利率2.66％則僅低於英國。

從基本面來看，去年進出口金額都創史上新高，上市櫃企業營收也創新高，投資台灣三大方案也提前達標，包括半導體、綠能及ESG等國內投資一直增加，即使基期以高，今年預期經濟成長率仍有4％以上的成長。

阮清華表示，國內最重要的關注焦點是疫情，一定要守住，因為Omicron傳染性非常快，目前中央疫情指揮中心已經採取相關措施，邊境強化管制、人員防護等，預期這波疫情只要可以控制住，就不會影響經濟發展。

「通膨另外一大變數，」阮清華說，在需求增加卻供應不及之下，會使通膨升高，造成升息縮表會陸續出現，尤其是縮表的影響會比升息更大，可能造成流動性縮減，需要密切關注。還有美中關係、地緣政治風險對資金的影響等，也需持續注意。

阮清華強調，聯準會何時升息、幅度、台灣會不會跟進，台灣跟進幅度等，都是需要關注對資金進出的影響，美國升息不一定就會造成資金回流，例如土耳其利率高資金也沒去，可見還是跟整體經濟有關。台股收益好、投報率高，資金不一定會走。