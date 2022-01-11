快訊

嚴懲酒駕累犯！從嚴審查不易科罰金 判6月以下者吃牢飯

染疫聯醫護理師及餐酒館廚師男友 曾搭北捷、去居酒屋

美系外資調高台積電目標價 外資終止連賣轉買超8,261張

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電（2330）示意圖。（路透）
台積電（2330）示意圖。（路透）

台積電（2330）去年營收創新高，法說會前，美系外資重申買進評等，目標價930元調高至982元，今（11）日股價開高震盪，收在當日最高的651元，上漲8元，市值增加2,074億元，增至16.88兆元；外資終止連三賣，轉為買超8,261張。

台積電去年12月、第4季及全年營收都創下歷史新高，去年12月合併營收1,553.82億元，月增4.8%，年增32.4%；去年第4季營收4,381.89億元，季增5.67%；累計去年全年合併營收1兆5,874.15億元，年增18.5%，預計在13日舉辦法人說明會。

美系外資最新報告認為，受惠於平均價格提升加上需求強勁，調高台積電第1季營收預估，幅度達8%，預估單季營收4,500億元，將季增2.6%及年增24%，另外，預估第1季毛利率51.8%，營業利益率41.1%；預估台積電今年營收(以美元計算)將年增27%，預估台積電全年營收上看1兆9,890億元、每股盈餘29.2元。

美系外資重申台積電買進評等，目標價由930元調高至982元；台積電早盤以646元開出，盤中一度翻黑至639元，尾盤大單敲進下再往上拉升至651元收盤，成為推升台股大盤的主力。

三大法人今日買賣超不同調，外資轉為買超8,261張，終止連三賣，投信買超280張，連七買，自營商賣超1,005張，終止連三買，合計三大法人買超7,536張。

台股今日收在18,288.21點，上漲48.83點，三大法人合計賣超5.11億元，但僅自營商賣超，外資則是買超22.28億元，買超前十大個股依序是友達（2409）、新光金（2888）、開發金（2883）、富邦金（2881）、台新金（2887）、國泰臺灣加權反1（00664R）、中信金（2891）、元大台灣50反1（00632R）、臺企銀（2834）、兆豐金（2886）等。

台積電 營收

延伸閱讀

台股跌近百點 法人：下檔有撐 拉回月線再買入

台積電翻紅救援 台股盤中挫百點後跌勢收斂

3大晶片廠近身肉搏搶產能 專家：台積電能打遍天下無敵手的原因是「這個」

日媒：台積電日本設廠若獲補助 至少須生產10年

相關新聞

台積電拉尾盤台股收漲48.83點 三大法人賣超5.11億

台股今（11）日以18,266.54點開出，盤中一度翻黑下滑至18,135.43點，權王台積電（2330）開高震盪，尾盤...

台積電拉尾盤！台股漲48點 收在18,288點

聯準會（Fed）整體基調轉鷹下，台股盤勢觀望氣氛濃，今（11）日在平盤附近上下震盪，尾盤買單大舉拉抬台積電（2330），...

台積電去年營收飆高 外資連三賣股價翻黑、5日線未站穩

台積電去年營收結算出爐，全年合併營收達1兆5,874.15億元，年增18.5%，飆上新高，法人看好今明年有機會挑戰2兆元...

疫情升溫防疫概念股卻失靈？亞諾法、毛寶盤中接近跌停

Omicron本土疫情升溫，昨（10）日新增26例境外移入個案，另增7例本土案例，均與桃機群聚事件有關，累積確診達31人...

台指期黑翻紅 漲20點 收在18,280點

台指期今（11）日開低走高，早盤期指反映聯準會升息與縮表進程預期加快，美國科技股近日呈現修正格局，台股指期早盤再由電子權...

美系外資估台積電今年營收逼近2兆 目標價調高至982元

台積電去年營收創下新高，法說會前，美系外資最新報告看好台積電人年產能利用率維持高檔，預估全年營收上看1兆9,890億元、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。