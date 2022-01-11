美系外資調高台積電目標價 外資終止連賣轉買超8,261張

台積電（2330）去年營收創新高，法說會前，美系外資重申買進評等，目標價930元調高至982元，今（11）日股價開高震盪，收在當日最高的651元，上漲8元，市值增加2,074億元，增至16.88兆元；外資終止連三賣，轉為買超8,261張。

台積電去年12月、第4季及全年營收都創下歷史新高，去年12月合併營收1,553.82億元，月增4.8%，年增32.4%；去年第4季營收4,381.89億元，季增5.67%；累計去年全年合併營收1兆5,874.15億元，年增18.5%，預計在13日舉辦法人說明會。

美系外資最新報告認為，受惠於平均價格提升加上需求強勁，調高台積電第1季營收預估，幅度達8%，預估單季營收4,500億元，將季增2.6%及年增24%，另外，預估第1季毛利率51.8%，營業利益率41.1%；預估台積電今年營收(以美元計算)將年增27%，預估台積電全年營收上看1兆9,890億元、每股盈餘29.2元。

美系外資重申台積電買進評等，目標價由930元調高至982元；台積電早盤以646元開出，盤中一度翻黑至639元，尾盤大單敲進下再往上拉升至651元收盤，成為推升台股大盤的主力。

三大法人今日買賣超不同調，外資轉為買超8,261張，終止連三賣，投信買超280張，連七買，自營商賣超1,005張，終止連三買，合計三大法人買超7,536張。

台股今日收在18,288.21點，上漲48.83點，三大法人合計賣超5.11億元，但僅自營商賣超，外資則是買超22.28億元，買超前十大個股依序是友達（2409）、新光金（2888）、開發金（2883）、富邦金（2881）、台新金（2887）、國泰臺灣加權反1（00664R）、中信金（2891）、元大台灣50反1（00632R）、臺企銀（2834）、兆豐金（2886）等。