科技股營收創高失靈 矽力股價失守4,000元、千金股慘跌

台股上市櫃公司去年12月及全年總營收雙雙創下歷史新高，不少公司也是創下好成績，股王矽力-KY（6415）去年12月、第4季及全年營收都創新高，但今（11）日卻是開低走低，失守4,000元關卡，收在3,980元，跌幅5.68%，千金科技股也是下跌居多，聯發科（2454）收跌1.36%。

台股上市櫃公司去年營收出爐，去年12月合計上市櫃公司總營收4,06兆元，月增4.78%、年增12.05%，創下歷史新高；全年總營收40.9兆元，年增16.28%，同步創歷史新高紀錄。

統計去年12月營收創新高家數達193家，全年營收創新高家數達680家，為史上最多，包括台積電（2330）、仁寶（2324）、廣達（2382）、鴻海（2317）、聯發科、日月光投控（3711）、英業達（2356）等，去年營收都創下歷史記錄。

矽力-KY去年12月營收22.84億元，月增17.4%，創單月新高，去年第4季及全年營收也同步改寫新高，去年第4季營收61.53億元，季增4%，年增50.8%，連六季創新高，全年營收首度突破200億元，達215.05億元，年增54.9%。

聯發科去年12月營收462.02億元，為單月第3高；去年第4季營收1,286.54億元，全年營收4,934.15億元，創歷史新高，年增53.16%。

台股今日以18,266.54點開出，盤中震盪尾盤急拉收在18,288.21點，主要是拉抬權王台積電，但是不少營收表現佳的個股，尤其是科技股則是下跌的表現，矽力-KY以4,210元開低，終場收在低點3,980元，下跌240元，跌幅5.68%。

聯發科以1,090元開低，收在1,080元，下跌15元，跌幅1.36%；股王領跌下，千金股下跌居多，大立光（3008）雖一度翻紅，終場也收黑，信驊（5274）、譜瑞-KY（4966）、力旺（3529）、祥碩（5269）等股也都下跌。