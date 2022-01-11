台積電拉尾盤！台股漲48點 收在18,288點

聯準會（Fed）整體基調轉鷹下，台股盤勢觀望氣氛濃，今（11）日在平盤附近上下震盪，尾盤買單大舉拉抬台積電（2330），上漲8元收在651元，帶動終場加權指數上漲48點，收在18,288.21點，成交量達3,027.73億元。

盤面上，權王台積電紅盤支撐市場信心，加上金融股領漲，金融雙雄大漲逾3%，加上電子通路族群也走強，帶動指數走高。但中小型股賣壓較沉重，櫃買指數下跌3.64點或1.59%，收在224點。

展望後市，群益創新科技基金經理人黃俊斌指出，在聯準會升息縮表、降低通膨的預期過程中，股市震盪下跌難以避免，台灣經濟成長性與各產業展望都有趨勢向上的投資機會，在農曆年前、景氣熱絡與作夢行情下仍正面看待台股。

在投資布局難度提高、風險機會並存下，「選股不選市」還是台股投資最重要策略。持續看好有題材、績優且展望佳的成長型公司、新應用發展及升息環境下會受惠的產業為主。

今年第1季科技股仍是投資主軸，布局中長期趨勢明確的次產業，尤以具有新產品、新應用、新規格三大特色的族群值得留意，包括：半導體、晶圓代工、5G相關應用、高階IC、電動車、矽智財、伺服器、散熱、電子紙等族群，另外美、台內需相關類股以及受惠升息金融股也可多留意。