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美系外資估台積電今年營收逼近2兆 目標價調高至982元
台積電去年營收創下新高，法說會前，美系外資最新報告看好台積電人年產能利用率維持高檔，預估全年營收上看1兆9,890億元、每股盈餘29.2元，重申買進評等，目標價由930元調高至982元。
台積電去年12月、第4季及全年營收都創下歷史新高，去年12月合併營收1,553.82億元，月增4.8%，年增32.4%；去年第4季營收4,381.89億元，季增5.67%；累計去年全年合併營收1兆5,874.15億元，年增18.5%，預計在13日舉辦法人說明會。
美系外資最新報告認為，受惠於平均價格提升加上需求強勁，調高台積電第1季營收預估，幅度達8%，預估單季營收4,500億元，將季增2.6%及年增24%，另外，預估第1季毛利率51.8%，營業利益率41.1%；預估台積電今年營收(以美元計算)將年增27%。
美系外資調高台積電今年明年獲利預估，幅度分別為9%、6%；美系外資表示，為滿足客戶需求，台積電2021~2023年提出1,000億美元資本支出計畫，預估今年有機會上調，反映更高的資本支出及晶圓平均價格，預估2021~2025年營收複合成長率逾15%，預估台積電2024年的年營收將比2020年翻倍成長。
美系外資認為台積電去年股價低於大盤表現，看好在半導體週期將攻頂的情況下，調高台積電第1季及今年營收、獲利預估，重申買進評等，目標價由930元調高至982元。
台積電早盤以646元開出，上漲3元，早盤一度翻黑至639元，高點則曾拉升至647元，盤中漲幅0.46%。
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