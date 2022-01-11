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Omicron疫苗來了！防疫受惠股資金大退潮 多檔跌停

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

美國藥廠輝瑞執行長宣布Omicron疫苗擬3月問世，目前已投入生產，市場預期，Omicron的威脅性將大大降低，使台股盤面出現資金大挪移，先前押寶防疫受惠股的資金大舉撤出，包括檢測股的ABC-KY（6598）、亞諾法（4133）盤中股價打落跌停，興櫃的普生（4117）盤中下跌幅度超過10%。電商方面，富邦媒（8454）也帶頭跌，盤中來到1,610元，跌幅超過6%。另康那香（9919）、毛寶（1732）盤中也出現跌停。

法人表示，感染傳染力更強的Omicron變異株席捲全球，且進入台灣本土，造成市場恐慌，也帶動資金大幅轉進防疫受惠股，不過，新的變種病毒被公布後，去年就有不少關鍵疫苗廠加速研發對付新變種病毒的疫苗，隨著輝瑞傳出好消息，更是讓市場信心大振，尤其經過過去兩年的經驗，不論是疫苗授權、施打的腳步都已愈來愈快。不過，相對的疫情升溫時受惠的檢測股、清潔股，乃至於電商買盤自然也受到壓抑，押寶性買盤也開始出現退場。

ABC-KY今（11）日表示，美國客戶今年第一週的核酸檢測試劑用量，較去年12月平均一周增逾數十倍，不少客戶陸續追加訂單，顯見這波疫情反撲不容小覷，未來無論是「新冠流感化」或「與病毒共存」，新冠檢測料將成為常態性需求，公司去年全年營收創下歷史新高，今年營收可望更勝去年。

ABC-KY去年第4季營收為410萬美元（新台幣1.14億元），以美元計較上季成長94%，2021全年營收為1,160萬美元（新台幣3.25億元），年增15%，創下歷年新高。

富邦媒（8454）公告12月合併營收80.1億元，年增約23.6%。第4季合併營收逾268.7億元，創單季歷史最佳紀錄，年增30%。在本土疫情推波助瀾下，富邦媒2021年營運登峰，合併營收逼進900億元大關，來到884億元，年成長31.5%。momo單月、單季、全年營收皆再次刷新歷史同期新高紀錄。

營收 富邦媒

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