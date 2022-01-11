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台股跌近百點 法人：下檔有撐 拉回月線再買入

經濟日報 / 記者黃婉軒／即時報導

今（11）日賣超湧現，法人認為此情況對台股影響幅度不大，以短線來說，外資動向仍會緊跟美股，整體看來，外資的買超金額還是比賣超大。投資人於本周只需把握原則，可待大盤指數拉回月線附近再行買入，或是在台積電法說會前後進行觀望，若出現美股持穩、半導體反彈亦可進行投資。

國泰證券證期貨處經理蔡明翰表示，近期亞股領先美股，自上周開始台股率先開高走低，今日指數小幅翻紅後出現賣壓，自高點18266點下滑，截至上午10點14分，指數來到18184，下跌近百點，系因Fed釋放出鷹派消息以及疫情不明朗所帶來的利空仍需時間消化。

蔡明翰表示以往農曆年前後台股都會較美股強勢，市場也期待台積電於周四法說會上釋放半導體供不應求的消息，因此，雖然台股短時間內上揚仍有壓力，但下檔依然具有短線支撐。後續發展則持續關注台積電法說會，在法說會後指數將指出方向性，蔡明翰預測周四後有可能會站上五日線走揚，也可能會因美股疲弱而跌破月線。

蔡明翰於本周看好四大族群，建議投資人於本周可以半導體類股以及次產業標的進行布局，並點名幾檔指標股作為參照，分別為：環球晶（6488），台積電（2033），日月光投控（3711），聯發科（2454）。

台積電 美股

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