疫情升溫防疫概念股卻失靈？亞諾法、毛寶盤中接近跌停

Omicron本土疫情升溫，昨（10）日新增26例境外移入個案，另增7例本土案例，均與桃機群聚事件有關，累積確診達31人，不過最近因疫情大漲的防疫概念股今（11）日幾乎都下殺至跌停板附近，顯示投資人對Omicron的威脅似乎擔心較小。

目前Omicron疫情一共有4起家庭群聚，其中2名國小生染疫，2所國小停課14天。且桃園市一名確診個案8歲童17505，去年12月31日至今年1月2日曾與家人一家4口到高雄旅遊。但防疫股呈現漲多拉回，亞諾法（4133）、康那香（9919）、毛寶（1732）開盤急殺，盤中都摜至跌停板附近，恆大（1325）也下跌約8%，熱映跌幅超過7%。

目前國內Omicron染疫個案大多為輕症、無症狀感染者，醫療應變組副組長羅一鈞表示，在Omicron確診者中有4成屬於無症狀感染者、6成輕症，症狀以喉嚨癢痛、輕微咳嗽、發燒、鼻塞、全身倦怠等類流感症狀為主，鮮少有嗅味覺異常。