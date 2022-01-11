快訊

邀俄軍入關維穩？哈薩克「借刀宮鬥」血的代價

台彩春節加碼8.8億元！大樂透連開15天多360組百萬紅包

聽新聞
test
0:00 / 0:00

歇腳亭本周五掛牌 股價登上觀光股后

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
圖為「Sharetea歇腳亭」南加州維多利亞花園門市。聯發國際提供
圖為「Sharetea歇腳亭」南加州維多利亞花園門市。聯發國際提供

以手搖茶品牌「Sharetea歇腳亭」為主要收益來源的聯發國際（2756）本周五將掛牌上櫃，興櫃價上演慶祝行情，近期股價大漲一度來到157.5元，今日盤中股價在150元上下震盪，並擠下晶華（2727）、豆府（2752）成為觀光股后。

聯發國際去年營收8.17億元，年增27.33%，聯發國際預計今年第1季在美國總店數達到131家，將持續深耕美國，因當地法規嚴謹，平均開出一家店要花六到八個月，但公司提前部署，目前籌備開店的家數已超過40家，今年底將跨足全美25州。

豆府公告去年12月營收2.07億元，創下單月歷史次高紀錄，單月營收較去年同期增幅達18.21%。公司表示，12月份因各百貨賣場耶誕佳節消費人潮湧現，加上疫情稍緩，帶動各門店營收持續暢旺；累計2021年全年度營收為17.96億元，年減0.55%，雖受到5月份以來的疫情影響，然第4季起月營收即明顯回溫，展現集團營運實力。豆府餐飲集團去年底總店數已達60間，包含涓豆腐21間、北村豆腐家15間、韓姜熙的小廚房10間、飛機河粉8間、銅盤2間、姜滿堂2間、新品牌釜山宗家及帕泰家各1間。

晶華去年營收為49.32億元，年減9.18%，主要是因第3季受疫情的影響，加上9月份起達美樂因股權移轉不再計入晶華的營收。展望首季，晶華表示，年菜外賣和年禮銷售和去年相比已多出50%的業績，春節連假住房率也近八成左右，可望為集團開春第1季的業績，挹注良好的營運動能。

營收 晶華 疫情

延伸閱讀

晶華去年12月營收回溫 推搶攻春節商機專案

搶疫情下尾牙商機 晶華年禮跨足B2B市場

聯發國際商標訴訟遭駁回 澳商追討近14億賠償

疫情期間 晶華董座潘思亮喜獲麟兒

相關新聞

台股小幅反彈後翻黑 失守18200點關卡

台股今天開盤小幅反彈、上漲27點，但電子、航運及鋼鐵股陸續修正，僅LED、面板族群逆勢抗跌，指數盤中翻黑失守18200點...

台積電去年營收飆高 外資連三賣股價翻黑、5日線未站穩

台積電去年營收結算出爐，全年合併營收達1兆5,874.15億元，年增18.5%，飆上新高，法人看好今明年有機會挑戰2兆元...

貨櫃、航空營收亮眼 推升早盤股價走勢

台股去年營收出爐，貨櫃三雄、航空雙雄都交出不錯的成績，長榮（2603）全年營收4,893.9億元、陽明（2609）3,3...

法人：台股偏多格局未變 整理後仍可攻高

美國股市走勢分歧，道瓊工業指數下跌162.79點，那斯達克指數則小漲。法人指出，台股偏多格局未遭破壞，景氣面維持樂觀，大...

疫情升溫防疫概念股卻失靈？亞諾法、毛寶盤中接近跌停

Omicron本土疫情升溫，昨（10）日新增26例境外移入個案，另增7例本土案例，均與桃機群聚事件有關，累積確診達31人...

歇腳亭本周五掛牌 股價登上觀光股后

以手搖茶品牌「Sharetea歇腳亭」為主要收益來源的聯發國際（2756）本周五將掛牌上櫃，興櫃價上演慶祝行情，近期股價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。