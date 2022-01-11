歇腳亭本周五掛牌 股價登上觀光股后

以手搖茶品牌「Sharetea歇腳亭」為主要收益來源的聯發國際（2756）本周五將掛牌上櫃，興櫃價上演慶祝行情，近期股價大漲一度來到157.5元，今日盤中股價在150元上下震盪，並擠下晶華（2727）、豆府（2752）成為觀光股后。

聯發國際去年營收8.17億元，年增27.33%，聯發國際預計今年第1季在美國總店數達到131家，將持續深耕美國，因當地法規嚴謹，平均開出一家店要花六到八個月，但公司提前部署，目前籌備開店的家數已超過40家，今年底將跨足全美25州。

豆府公告去年12月營收2.07億元，創下單月歷史次高紀錄，單月營收較去年同期增幅達18.21%。公司表示，12月份因各百貨賣場耶誕佳節消費人潮湧現，加上疫情稍緩，帶動各門店營收持續暢旺；累計2021年全年度營收為17.96億元，年減0.55%，雖受到5月份以來的疫情影響，然第4季起月營收即明顯回溫，展現集團營運實力。豆府餐飲集團去年底總店數已達60間，包含涓豆腐21間、北村豆腐家15間、韓姜熙的小廚房10間、飛機河粉8間、銅盤2間、姜滿堂2間、新品牌釜山宗家及帕泰家各1間。

晶華去年營收為49.32億元，年減9.18%，主要是因第3季受疫情的影響，加上9月份起達美樂因股權移轉不再計入晶華的營收。展望首季，晶華表示，年菜外賣和年禮銷售和去年相比已多出50%的業績，春節連假住房率也近八成左右，可望為集團開春第1季的業績，挹注良好的營運動能。