貨櫃、航空營收亮眼 推升早盤股價走勢

台股去年營收出爐，貨櫃三雄、航空雙雄都交出不錯的成績，長榮（2603）全年營收4,893.9億元、陽明（2609）3,344,7億元、萬海（2615）2,280.1億元，都創下歷史新高，華航（2610）去年12月營收169億元，創下新高，年增63.4%，貨運收入同步攀峰，長榮航（2618）去年貨運營收也續創高；今（11）日5檔個股表現一度不同調，僅長榮開低，但盤中翻紅。

長榮去年12月營收522.2億元，創次高，去年營收4,893.9億元，年增136.1%；陽明去年12月營收351億元，月增1.8%，年增108.1%；去年第4季單季營收1,034.6億元，首度突破千億元大關，全年累計營收3,344.7億元，年增120.2%；萬海去年12月合併營收232.52億元，月增1.5%、年增107.1%，去年全年合併營收2,280.1億元，年增178.4%。

華航去年12月營收169億元，創新高，年增63.4%，其中，貨運收入154.27億元同攀峰，月增9.5%；，由於開始迎接返台過年的旅客，客運收入5.89億元，月增17.9%；長榮航去年12月營收123.7億元，年增71.3%，貨運營收109.9億元，續創新高，法人看好1月航空貨運營收可望再創高。

貨櫃及航空股營收交出好成績，今日早盤股價走勢不一，貨櫃股中，長榮昨日遭三大法人同步賣超，早盤開低，盤中翻紅，陽明、萬海則是開高，盤中漲幅分別逾2%、1%；華航、長榮航也是開高的表現。