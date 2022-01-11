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台積電去年營收飆高 外資連三賣股價翻黑、5日線未站穩

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電。圖╱資料照片
台積電。圖╱資料照片

台積電去年營收結算出爐，全年合併營收達1兆5,874.15億元，年增18.5%，飆上新高，法人看好今明年有機會挑戰2兆元年營收，但近期卻是土洋對作的格局，外資連三賣，雖然昨日ADR收漲1.2%，收在125.01美元，但今（11）日早盤卻是開高後翻黑，回測640元關，5日線得而復失。

台積電預計13日舉辦法人說明會，市場高度關注，台積電去年12月、第4季及全年營收都創下歷史新高，去年12月合併營收1,553.82億元，月增4.8%，年增32.4%；去年第4季營收4,381.89億元，季增5.67%；累計去年全年合併營收1兆5,874.15億元，年增18.5%。

三大法人買賣超部分，呈現土洋對作，昨日外資賣超343張，連三賣，合計賣超21,882張；但投信及自營商則是買超，投信買超421張，連六買，合計買超7,398張，自營商買超425張，連三買，合計買超2,783張，合計三大法人買超503張。

台積電ADR周一收高，台積電挾著營收創高，ADR收紅的激勵早盤以646元開出，上漲3元，一度拉升至647元，收復5日線，但盤中再翻黑，一度下滑至639元。

台積電 營收

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