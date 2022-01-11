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台股開盤上漲27點 台積電開盤上漲3元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股今(11)日開盤上漲27.16點，開盤指數18,266.54點；台積電（2330）開盤上漲3元，開盤價646元。報系資料照
台股今(11)日開盤上漲27.16點，開盤指數18,266.54點；台積電（2330）開盤上漲3元，開盤價646元。報系資料照

台股今(11)日開盤上漲27.16點，開盤指數18,266.54點；台積電（2330）開盤上漲3元，開盤價646元。

群益投顧說，周一(10)指數略見站回12日線態勢，指數針對性(熱錢作價、台積電法說)作價意圖明顯，但反令相對(連動市場)基期壓力進一步升高。現階段台股、匯存基期偏高壓力，熱錢積極作價的力度將受牽制。

群益投顧表示，市場可能會有一段時日處在表現分歧化的「高手過招期」，包括股市商品與匯市，乃至股市本身的類股表現，都有跡象顯示強弱發展頗為分歧的態勢。雖然短線科技股有相對跌深的可能，但環境結構仍不利其表現，搶短不易；;整體而言，短線操作難度偏高，擇強守技術面(短線)操作應對。

周一(10日)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌162.79點、跌幅0.45%，那斯達克指數上漲0.05%，標準500指數下跌0.14%，費半指數上漲0.24%。

第一金投顧表示，周末以來，華爾街投行接連將聯準會首次升息時間點的預估提前至3月，並將開始縮表的時間點預估提前至第3季，且部分投行認為聯準會全年將升息四碼；受到貨幣緊縮預期的影響，昨日美股早盤重挫，S&P500最多下跌逾2%，那斯達克指數最多下跌逾2.5%；不過，午盤過後低接買盤進場，科技股收復跌幅甚至收漲。

外資周一現貨賣超52.75億，期貨淨空單減少1,178口至25,431口，十大交易人與特定法人合計買進322口。週選支撐與壓力區落在18,000至18,500點，P/C Ratio升至1，整體籌碼中性看待。

三大法人周一集中市場合計賣超80.9億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超52.7億元，投信賣超3.1億元，自營商（自行買賣）賣超12.8億元，自營商（避險）賣超12.1億元。

台積電

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