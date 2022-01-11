富邦期貨：預期盤勢將處高檔震盪
美國聯準會主席鮑威爾將於美東周二晚間 10 點，出席參議院任命聽證會，美股早盤在擔心聯準會可能較預期更快升息與啟動縮表下，指數開盤走低，道瓊工業指數一度跌逾 300 點，惟尾盤時，科技股那斯達克綜合指數奮力翻紅，寫下 2020 年 2 月 28 日迄今盤中最大彈升幅度，道瓊、標普跌幅收斂。
台股週一拉出紅 K 棒下引線，有初步止跌跡象，但成交量能萎縮，顯示市場氣氛仍偏觀望保守。本周焦點關注在聯準會主席鮑威爾在當前通膨局勢下，對貨幣政策調整的展望，目前市場預期 3 月有機會展開第一次升息，惟縮表力道及時程仍有不確定性，在緊縮風險未解除前，預期盤勢將處高檔震盪。（富邦期貨／提供）
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