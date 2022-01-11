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投資主力換人當！去年小資女跳股海 成台股飆高新活水

經濟日報 / 記者廖珮君／台北即時報導

台股投資主力換人當。2021年全球資金盛宴，熱炒台股、連一向對台股較冷感的女性投資人，也在股海衝鋒陷陣，且投資開戶年齡層，從過去40歲以上的熟女，擴及40歲以下的年輕小資女，成為去年台股創新高的新活水。

據證交所數據顯示，2020年女股民新開戶人數較男股民年增5.7%，2021年年增則翻倍達近11%。

若再進一步以男女股民人數來看，2020年女性開戶年增人數，僅在40歲以上超過男性，但2021年則擴及到20~40歲的小資女，顯示去年一整年女股民撐起了台股一片天，顛覆了長年台股以男性為投資主力的印象。

資深券商分析，往年女性投資人衝入股海，有兩種人，一是台灣大媽，二是董娘，大媽以退休族、菜籃族為主，董娘則是掌握中小企業主的財務命脈，這兩類人都是有錢又有閒，自然呈現40歲以上女股民超過男性的情況。

但2021年全民瘋台股，ETF交易轉熱、加上2020年實施盤中零股交易，大幅提高小資族湧進高價股的盛況，該券商說，40歲以下的小資女最愛買ETF、零股、及定期定額買台股，有些較積極者，也會嘗試做當沖和權證，想要以小博大。

據證交所近三年數據，2019年女股民開戶數為539萬人，比男股民多29.12萬人，2020年女股民增加到573萬人，拉大差額到30.78萬人，2021年女股民衝破600萬人達613萬餘人，差距已達34.16萬人，顯示女股民開戶人數增速遠高於男性。

若以年增率來看，2020年較2019年女股民開戶數僅較男性增加1.6萬人或5.6%，2021年女股民較前年則增加3.3萬人或10.98%，年增率兩年翻倍。

再以男女年齡分布數據來看，2020年與2019年相較，以40歲以下男性開戶年增加人數比女性高，但2021年則反轉，40歲以下女性開戶的年增加人數，竟一舉超過男性，反映2021年年輕小資女跳入股海的情況。

整體開戶數而言，2019年台股開戶數1,057.2萬人、女性佔比為51%、2020年開戶數攀升到1,123.5萬人，女性佔比略降到50.9%，2021年開戶數攀升1,200.8萬戶，女性佔比則達51.05%，顯示台股投資主力已愈來愈往女性靠攏。

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