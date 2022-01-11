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精剛2021年營收創六年來新高 營運前景持續樂觀

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

精剛（1584）2021年12月自結營收130,183仟元，較2020年同期增加80.76%，累計2021年度自結營收合計11億元，較2020年同期增加40.8%。

精剛表示，自台鋼集團入主以來，積極著手提升精剛公司價值，並致力於公司中長期發展策略、原物料策略採購、市場產品開發戰略及嶄新的企業文化建立，成功拓展歐美及印度等市場，由業績顯著提升即可看出布建成效的顯現，公司2021年累計營收計新台幣11億元，已突破近六年來的營收高點。

精剛表示，由於市場整體對高階合金產業發展持續朝強向上發展，預料高毛利、高價產品的需求面市場行情於2022年第1季前將維持不變，對於鈦、鎳等特殊合金材料的需求亦維持成長，對未來訂單成長抱持穩健樂觀看法。

營收 新台幣

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