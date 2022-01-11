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榮剛12月營收8.52億元年增45% 新產能即將試車

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

榮剛（5009）2021年12月自結合併營收為8.52億元，較2020年同期增加45.19%，累計2021年自結合併營收87.71億元，較2020年增加14.75%。

榮剛表示，受到海運塞港缺櫃的影響，加上最後一周聖誕假期，使得部分外銷鋼品需延遞至1月出貨，不過，鋼價持續走揚帶動公司營收持續站穩相對高點，維持在復甦軌道之上，預期全年獲利可望交出近年來最好的成績單。

榮剛說，包括碳中和議題、美國基建、中國大陸鋼鐵減產等議題在未來數年內將持續發燒，帶動鋼市持續成長，榮剛自2021年以來積極實行的精實生產、原物料策略採購以及擴大工具鋼市占等策略已收獲相當成效，2022年下半年度50噸爐即將試車，將有助未來營收持續攀升，獲利表現會更加亮眼。

榮剛 營收

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