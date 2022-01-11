沛波2021年營收逾44.38億 單月及全年營收雙創新高
沛波（6248）2021年12月自結營收7.12億元，創歷史新高，較2020年成長140.46%，累計2021年自結營收44.38億元，較2020年成長42.45%，亦是歷史最佳年度表現。
總經理楊韻蒔表示，去年受惠台商回流建廠、電子廠房擴建、營建業推案量多和公共工程持續釋出等因素，在市況需求熱絡、年前傳統旺季、彰濱擴產及鋼品買賣金額入帳等效應下，使得2021年12月業績表現亮眼，沛波繳出超越2020年度高檔水準成績，2021年營收突破40億大關，創下歷史新高記錄。
沛波表示，全球疫情反覆發生，原先預估全球經濟復甦將益發強勁，如今因變種病毒Omicron來襲又蒙上陰影，好在國內疫情控制得當，經濟持續成長，而在美國通過1.2兆美元基建預算，中國大陸及印度等大國也持續要擴大國內基礎建設下，這對未來鋼材需求勢必有極大助益，在需求量成本價漸呈拉升的走勢下，後續國際鋼價再跌應有限；農曆年前是鋼筋加工產業的傳統旺季，將帶動沛波營運穩健成長，因此對未來業績展望維特正向看法。
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