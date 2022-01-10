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證交所宅在家學習網 獲使用者好評肯定

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台灣證交所「瘋存股想入市 宅在家學習網」上線至今甫滿四個月，為持續精進學習網的內容與使用者體驗，證交所於日前舉辦活動，向民眾徵求瀏覽的心得與收獲，結果顯示民眾對於宅在家學習網的內容給予高度肯定，表示學習網淺顯易懂，有助於獲取證券知識及遠離投資風險，目前心得精選已刊登於宅在家學習網，歡迎大眾參閱。

瘋存股想入市 宅在家學習網(https://act.twse.com.tw/stayhomelearning/)是證交所專為年輕學子、投資新鮮人設立的證券知識教育網站，網站自2021年8月底啟用至今，瀏覽人次已逾6萬6千人，受歡迎的程度可見一斑。

日前舉辦的有獎徵答活動中，民眾亦給予相當正面的回饋，表示學習網的內容豐富充實，除了可以獲得很多基本的股市知識、交易實務，也非常著重在投資風險的教育，用心閱覽網站，除了可學習股市交易的正確心態與做法外，更可避免投資詐騙。

其中，有民眾以自身為例，分享如欲定期定額買入ETF存股，可至學習網的圖書館、電影院專區瀏覽相關資訊，建立基本觀念後就可以進場。也有許多民眾表示以前總覺得公開資訊觀測站有很複雜的介面，不知道要從哪裡開始閱讀，但電影院專區的介紹影片清楚地解釋公開資訊觀測站可以查詢到的資訊，對於選擇投資標的有很大的幫助。

證交所表示，宅在家學習網將證券市場的專業術語、投資知識及風險控管觀念等內容，透過輕鬆淺白、分門別類的方式呈現，並按月更新網站內容，歡迎大眾持續前往瀏覽，並將網站訊息轉知親朋好友協助推廣。

證交所 存股

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