台股今收小紅 法人：本周受美股與台積法說牽動

台股今天開低走高，在科技股、特別是半導體龍頭台積電的帶動下，加權指數終場收在1萬8239.38點，上漲69.62點，漲幅0.38%，OCT指數也以上漲作收，漲幅0.45%。觀察台股本周走勢，將受到13日的台積電法說會和美股走勢牽動。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文表示，台股受到美股下挫影響，近期波動加劇，目前市場期待本周登場的晶圓龍頭大廠法說，預期法說內容有望持續報喜，呈現淡季不淡，且將因應需求高漲，今年資本支出年增率上看40%，除為科技產業的重要風向球外，也有助於整體多頭買盤信心，整體應以正向趨勢為主。

葉獻文指出，美股企業財報季也有望替多頭打氣，本周由金融股揭開序幕，FactSet預估S&P500成分股企業2021年第四季營收將增長21.3%，可望繳出連續四季超過20%以上的成績，若財報數據及財測展望亮眼，可望為近期疲弱的股市帶來正向支撐，而台股近年向來與美股具有高度連動，一旦美股走勢回穩，台股也將隨之表現。

葉獻文說，今年春節時間較早，而美股重量級科技股財報集中在1月下旬公布，其中，與台股高度相關的IBM、微軟、Intel、AMD、蘋果與特斯拉等，都是在台股牛年封關後才公布，若台股在封關前能重返多頭軌道，反映財報利多，可望走一波抱股過年的押寶行情；惟若指數持續波動，在風險考量下，才可能降低投資市場抱股過年意願。