快訊

球王的逆襲：喬科維奇如何「告贏澳洲」打澳網？

軍艦停泊基隆港失火冒煙消防馳援 海軍接力自行撲滅

台股今收小紅 法人：本周受美股與台積法說牽動

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
台股今天在台積電領軍下，加權指數終場收在1萬8239點，上漲69點。本報資料照片
台股今天在台積電領軍下，加權指數終場收在1萬8239點，上漲69點。本報資料照片

台股今天開低走高，在科技股、特別是半導體龍頭台積電的帶動下，加權指數終場收在1萬8239.38點，上漲69.62點，漲幅0.38%，OCT指數也以上漲作收，漲幅0.45%。觀察台股本周走勢，將受到13日的台積電法說會美股走勢牽動。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文表示，台股受到美股下挫影響，近期波動加劇，目前市場期待本周登場的晶圓龍頭大廠法說，預期法說內容有望持續報喜，呈現淡季不淡，且將因應需求高漲，今年資本支出年增率上看40%，除為科技產業的重要風向球外，也有助於整體多頭買盤信心，整體應以正向趨勢為主。

葉獻文指出，美股企業財報季也有望替多頭打氣，本周由金融股揭開序幕，FactSet預估S&P500成分股企業2021年第四季營收將增長21.3%，可望繳出連續四季超過20%以上的成績，若財報數據及財測展望亮眼，可望為近期疲弱的股市帶來正向支撐，而台股近年向來與美股具有高度連動，一旦美股走勢回穩，台股也將隨之表現。

葉獻文說，今年春節時間較早，而美股重量級科技股財報集中在1月下旬公布，其中，與台股高度相關的IBM、微軟、Intel、AMD、蘋果與特斯拉等，都是在台股牛年封關後才公布，若台股在封關前能重返多頭軌道，反映財報利多，可望走一波抱股過年的押寶行情；惟若指數持續波動，在風險考量下，才可能降低投資市場抱股過年意願。

台股 美股 財報 台積電 半導體 法說會 營收

延伸閱讀

台股第1季漲相佳！基金上漲機率高 法人建議這麼操作

台積電翻紅 台股漲69點收18,239點

台股開低走高 賺進虎年紅包仍有機會

台股第1季漲相佳 台股基金掌握成長機會

相關新聞

台股今收小紅 法人：本周受美股與台積法說牽動

台股今天開低走高，在科技股、特別是半導體龍頭台積電的帶動下，加權指數終場收在1萬8239.38點，上漲69.62點，漲幅...

台股第1季漲相佳！基金上漲機率高 法人建議這麼操作

台股2021年表現強勢，2022年開盤後延續高檔表現，彭博資訊統計，歷年第1季是台股上漲機率最高的時機，首季有七成以上均...

台股行情先蹲後跳但人氣不振 後市仍宜謹慎

台股今（10）日早盤在美股回檔拖累下，維持弱勢，市場在觀望氣氛濃，開盤不久指數回測月線支撐，在本土肺炎疫情零確診的現況出...

QE收緊、升息加快 台股險中上攻「二萬」

2022《遠見》投資趨勢大調查出爐，獨家掌握48家投資機構的第一手洞見！哪些產業能延續利多，又有哪些黑馬受惠？在通膨、升息循環影響下，2022如何做資產配置？讓投資機構告訴你專業建議。

證交所：外資上周買超台股299億元

台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超299.64億元，其中買超台積電4.56萬張最多，另賣超聯電8.13萬張最多；...

航商傳提前「解凍」 運價漲勢蠢動下貨櫃股卻漲不動？

四大貨櫃航商凍漲期限將到，但是價格卻有凍不住的情況，ONE率先喊漲下，馬士基、達飛、赫伯羅德「解凍」後的報價將牽動運價走...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。