台積電翻紅 台股漲69點收18,239點
台股今（10）日開低走高，盤中一度下跌126點至18,043點，買盤逢低進場卡位，台積電（2330）由黑翻紅，加上尾盤有買單敲進，帶動終場指數今日以相對高點作收，上漲69點，收在18,239點，成交量達2,709億元。
亞洲股市漲跌互見，盤面上，以四大類族群表現亮眼：光電、玻璃陶瓷、百貨貿易、半導體，類股指數上漲超過1%；權值股中，友達（2409）、富邦媒（8454）、合庫金（5880）、華南金（2880）、台積電、南亞科（2408）、研華（2395）等也紛紛漲逾1%。
此外，受到本土疫情升溫影響，防疫概念股如：亞諾法（4133）、毛寶（1732）、恆大（1325）等亮燈漲停；而今日調節壓力沉重的在運輸類股，貨櫃三雄、航空雙雄紛紛走弱。
群益中小型股基金經理人楊遠瀚表示，受到聯準會鷹派言論導致美股回檔，台股亦波動放大，不過整體來看，隨著市場陸續消化聯準會政策動向訊息，疫情仍使得市場供需相對吃緊，農曆年前亦有備貨動能，此外，研調機構預估台灣今年GDP成長率仍近4%，現金殖利率也約4%，相比其他新興國家仍具投資吸引力，尤其台灣在全球主流科技趨勢中也扮演重要供應鏈角色，後市表現不看淡。
在投資布局方面，建議以今年有新產品、新發展的趨勢及新興題材為主，如intel/amd新平台、先進製程演進、元宇宙、電子標籤、電動車、5G，搭配穩健成長且基期低的價值股及升息環境下會受惠的產業，看好晶圓代工、ABF、高速傳輸、網通、車用電子、矽晶圓、金融、高殖利率股。
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