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證交所：外資上周買超台股299億元

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
台灣證券交易所統計，上周外資買超台積電4.56萬張最多，另賣超聯電8.13萬張最多。本報資料照片
台灣證券交易所統計，上周外資買超台積電4.56萬張最多，另賣超聯電8.13萬張最多。本報資料照片

台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超299.64億元，其中買超台積電4.56萬張最多，另賣超聯電8.13萬張最多；外資總持股占全體上市股票市值的43.79%。

證交所表示，上周外資在集中市場總買進金額為4496.86億元，總賣出金額4197.22億元，買超299.64億元，另統計今年年初至1月7日止，外資總買進金額為4496.86億元，總賣出金額4197.22億元，累計買超為299.64億元。外資總持有股票市值為24兆6051.03億元，占全體上市股票市值的43.79%，較去年12月30日的24兆4427.33億元，增加1623.70億元。

個股比較部分，上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為台積電、玉山金、新光金；賣超最多的前三名上市公司為聯電、群創、華邦電。

外資 台積電

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