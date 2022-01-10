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航商傳提前「解凍」 運價漲勢蠢動下貨櫃股卻漲不動？

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

四大貨櫃航商凍漲期限將到，但是價格卻有凍不住的情況，ONE率先喊漲下，馬士基、達飛、赫伯羅德「解凍」後的報價將牽動運價走勢，在運價漲價態勢蠢動下，法人看好貨櫃三雄營運將持續受惠，但是，雖然市場不斷有營收、獲利、漲價的利多消息，貨櫃股今（10）日同步開低，萬海（2615）盤中跌逾3%，長榮（2603）跌逾2%、陽明（2609）跌幅逾1.7%。

去年9月，全球五大航商的達飛、赫伯羅德等宣布凍漲即期運價，期限到今年2月1日，馬士基、ONE也跟進，但是全球貨櫃運價仍在上升，且因疫情加速塞港，還未到「解凍日」，凍漲成員之一的ONE已先喊漲，導致合約、即期運價雙漲。

亞洲航商包括中遠、ONE、長榮等率先喊漲，均調漲2月運價附加費，「解凍」後四大航商的報價將牽動運價走勢，在凍漲期限屆滿後，運價恐將再攀高。

在運價持續上漲下，法人看好貨櫃三雄去年交出營運好成績，第4季獲利表現將再往上攀升；運價仍維持上漲態勢，貨櫃股也經過一段時間的整理，去年獲利及股利都深受市場關注，但今日股價似乎並未反應利多的消息，貨櫃三雄同步開低。

長榮以139.5元開低，一度翻紅拉升至142元，但賣壓仍重再度翻黑，一度下滑至136.5元，盤中跌幅逾2%；陽明以111.5元開低，一度翻紅至114.5元，同樣再翻黑，一度下滑至110.5元，盤中跌幅1.76%；萬海以184元開低，一度翻紅至188.5元，低點則一度下滑至180元，盤中跌幅3.46%。

長榮 萬海

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