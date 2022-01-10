台股開低走高 賺進虎年紅包仍有機會

台股今（10）日由開盤18050.75點揚升，截至上午11點4分已回到18188.19點，法人表示，受本周四（13日）台積電（2330）將進行法說會影響，半導體、電子類股於今日引領股市，未來一周動能將持續且帶來產業輪動，投資人可多方布局，賺進虎年紅包。

上周因美聯會釋出加速升息縮表消息，以及美國就業數字不佳，美股四大指數於上周五收黑，重挫美國半導體與科技類股，但國泰證券經理表示，台股已於上周領先反應完畢，受美股影響不大，本周走勢將逐漸回穩，今台積電開低走高、大盤指數開低後震盪走高翻紅，皆可見一斑。

國泰證券證期貨處經理蔡明翰接著表示，本周台股關鍵為台積電法說，以現階段而言，預期台股指數短時間內依然會於日線與月線之間震盪，待法說會後才可知道更明確的後續發展，不過法人對於半導體產業仍持樂觀態度，認為今年供需吃緊，台積電仍有機會創新高，也將帶領台股前進。