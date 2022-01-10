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晶豪科、鈺創營收降溫 近日股價回測季線支撐

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導
晶豪科董事長陳興海（本報系資料庫）
晶豪科董事長陳興海（本報系資料庫）

去年以來利基型記憶體市況繳出不錯表現，使得晶豪科（3006）、鈺創（5351）去年營運表現都是近幾年最佳水準，不過，第4季以後市場需求出現觀望，使得鎖定利基型市場的記憶體IC設計廠營收出現降溫，近日股價同步回測季線關卡。

以甫公布的去年12月營收來看，鈺創為6.35億元，是近四個月低點，也較上個月營收下滑9.41%，不過仍較去年同期大幅成長逾111%，若以單季來看，去年第4季營收20.27億元，仍較上季成長13.12%，也較前一年同期大幅成長117.78%。去年全年營收為61.46億元，較前一年大幅成長73.11%。

晶豪科去年9月至11月，單月營收呈現逐月下滑，12月營收雖回穩，但也僅較上月微幅增加0.4%，第4季營收為58.55億元，較上季下滑14.44%，去年全年營收為238.44億元，年成長56.18%。

雖然鈺創及晶豪科去年全年營收均有強勁的成長表現，但由於近期營收出現降溫，使得股價也自高點修正，近日該二檔個股雙雙進行季線保衛戰，晶豪科季線目前在154.3元，今日盤中晶豪科盤中高點在154.5元，低點則在147元，短線將進行季線關卡攻防。

鈺創季線位置則在80.5元，今日盤中股價走高、低點在83.1元及78.7元之間，同樣在季線上下震盪。近期營收降溫下，二檔個股將力拚股價重新站穩月線之上。

營收 晶豪科

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