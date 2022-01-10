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物流、電商躍盤面焦點 這兩檔漲停、逾5,000張排隊等買

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

本土疫情隨著桃機群聚的延燒擴大，防疫警戒升級的可能提高，防疫相關概念股成為近期盤面上的勢族群，且由清潔用品、口罩等擴大到了物流、電商、遊戲等宅經濟領域，台股今（10）日開低走高，宅配股成為強勢指標，宅配通、嘉里大榮（2608）衝上漲停鎖死，分別有超過5,000張的漲停買單排隊等著買。

本土疫情確診人數增加，擔憂疫情的衝擊再擴大，台股今日開低，資金聚焦在防疫相關概念股，除了領軍的毛寶（1732）、恆大（1325）等股之外，宅經濟概念的物流、電商股也躍升盤面亮點，吸引資金搶進。

宅配通（2642）早盤以91.1元開高後直衝上漲停92元鎖死，漲停及市價排隊買單達5,964張；嘉里大榮以53.3元開高後一路攻上漲停55.7元鎖死，漲停及市價排隊買單達5,233張。

物流概念股之外，電商概念股也上漲，富邦媒（8454）以1,690元開出，一度拉升至1,780元，盤中漲幅2.38%；網家（8044）也是上漲，早盤以135元開高，一度拉升至137元，盤中漲幅2.34%。

毛寶近期持續上漲，早盤以48.75元開高後再拉升至漲停49.95元，但盤中漲停開，漲幅7.48%；恆大持續強漲，早盤以55.2元開高後衝上漲停58.1元鎖死，漲停及市價追買單超過1.6萬張，康那香（9919）盤中漲幅超過半根停板。

漲停 概念股

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