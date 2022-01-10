網通營收「三高」族群 早盤股價帶頭反彈
網通族群2021年普遍繳出亮眼佳績，啟碁（6285）、智邦（2345）、中磊（5388）、普萊德（6263）營收更創「三高」，去年12月、第4季跟2021年營收都創下歷史新高，創下網通族群史上業績最佳的紀錄。
上周台股受到本土疫情影響重挫。今日開盤，台股開低走高，網通族群的營收「三高」個股，10日早盤股價有帶頭反彈效應，普萊德上漲1.6元，股價約為70.4元，智邦上漲1元，股價重返260元，中磊小漲0.2元，股價來到71.3元，啟碁小漲0.3元，股價約74.4元。此外，低軌衛星族群的昇達科（3491）股價也由黑翻紅，上漲5.5元股價來到195元。
網通族群2021年接單亮眼，第4季零組件陸續到貨，帶動網通廠近期接單亮眼，但受到零組件缺貨漲價影響，出貨訂單比遠低於往年，去年第4季起因年出預先訂購的零組件開始陸續供貨，缺貨狀況趨緩，也推升營運逐季成長。
啟碁去年12月營收69.55億元，月增10%，年增17.2%，連續兩個月創歷史新高，
第4季營收190.53億元，季增10%，年增11.4%，創單季新高，累計2021年營收672.3億元，年增7.3%，創歷史新高。
智邦去年12月營收67.2億元，年增6%，月增25.5%，創歷史單月新高，第4季營收171.45億元，季增12.8%，年增9.2%，創歷史單季新高，累計2021年營收596億元，年增9.4%，創歷史新高，距離600億元大關僅一步之遙。
中磊去年12月營收為50.5億元，年增53%，月增15.6%，創單月營收歷史新高，累計去年第4季營收達132億元，創單季新高，季增率為19%，年增25%，2021年中磊營運逐季走高，累計全年營收達439.1億元，達22%，創歷史新高，這也是中磊年度營收首度突破400億元大關。
普萊德去年12月自結合併營收為1.44億元，月增6.7%，年增10.8%，創單月營收新高，第4季自結合併營收4.1億元，季增16.5%，年增12.6%，刷新單季歷史新高紀錄，全年自結合併營收為14.27億元，創年度歷史新高，年成長16.3%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言