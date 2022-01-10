網通營收「三高」族群 早盤股價帶頭反彈

網通族群2021年普遍繳出亮眼佳績，啟碁（6285）、智邦（2345）、中磊（5388）、普萊德（6263）營收更創「三高」，去年12月、第4季跟2021年營收都創下歷史新高，創下網通族群史上業績最佳的紀錄。

上周台股受到本土疫情影響重挫。今日開盤，台股開低走高，網通族群的營收「三高」個股，10日早盤股價有帶頭反彈效應，普萊德上漲1.6元，股價約為70.4元，智邦上漲1元，股價重返260元，中磊小漲0.2元，股價來到71.3元，啟碁小漲0.3元，股價約74.4元。此外，低軌衛星族群的昇達科（3491）股價也由黑翻紅，上漲5.5元股價來到195元。

網通族群2021年接單亮眼，第4季零組件陸續到貨，帶動網通廠近期接單亮眼，但受到零組件缺貨漲價影響，出貨訂單比遠低於往年，去年第4季起因年出預先訂購的零組件開始陸續供貨，缺貨狀況趨緩，也推升營運逐季成長。

啟碁去年12月營收69.55億元，月增10%，年增17.2%，連續兩個月創歷史新高，

第4季營收190.53億元，季增10%，年增11.4%，創單季新高，累計2021年營收672.3億元，年增7.3%，創歷史新高。

智邦去年12月營收67.2億元，年增6%，月增25.5%，創歷史單月新高，第4季營收171.45億元，季增12.8%，年增9.2%，創歷史單季新高，累計2021年營收596億元，年增9.4%，創歷史新高，距離600億元大關僅一步之遙。

中磊去年12月營收為50.5億元，年增53%，月增15.6%，創單月營收歷史新高，累計去年第4季營收達132億元，創單季新高，季增率為19%，年增25%，2021年中磊營運逐季走高，累計全年營收達439.1億元，達22%，創歷史新高，這也是中磊年度營收首度突破400億元大關。

普萊德去年12月自結合併營收為1.44億元，月增6.7%，年增10.8%，創單月營收新高，第4季自結合併營收4.1億元，季增16.5%，年增12.6%，刷新單季歷史新高紀錄，全年自結合併營收為14.27億元，創年度歷史新高，年成長16.3%。