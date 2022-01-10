證交所召集供網路下單證券商 研議強化資安防護能力

為強化證券商網路下單資安防護，台證券交易所邀集國內所有提供網路下單服務的證券商，研商及重申應落實資安相關規範，並呼籲投資人本身亦應加強注意交易安全。

證交所表示，所有提供網路下單服務的證券商，已採行或進行客戶登入系統、申請或更新憑證採雙因子驗證機制的系統修改，證交所並呼籲投資人，應及時更改密碼並採用優質密碼，妥善保管帳號及密碼，不要在其他網站，提供或共用相同的帳號密碼，以維護自身權益。

證券商在完成雙因子系統修改前，應在短期內採行相關防範措施，以降低資安的風險，例如：強制所有客戶更改登入系統之密碼，更新憑證，以人工審核方式核發電子交易憑證，以確保交易安全。另為發揮資安聯防效益，與會人士建議，證券商應加強通報，強化資安事件資訊分享，例如將被登入的帳戶、駭客使用之IP及手機UID等資訊，提供給證交所及櫃買中心彙整及分享，藉以協助業者強化資安防護能力。