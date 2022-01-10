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富邦期貨：短線進場摸底宜留意風險

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
散戶小台籌碼分析
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美國12月非農就業新增19.9萬人，增幅遠低於市場預估的40 萬，但工資增加0.6%，高於預期0.4%，顯示勞動力市場漸趨緊俏，非農出爐後，市場對Fed升息預期持續升溫，最新聯邦資金利率期貨市場的報價顯示，Fed 3月升息機率持續上升至75.9%，美國 10年期公債殖利率亦續至1.767%，美股科技股則出現明顯賣壓。

國內疫情攪局，加上Fed政策偏鷹帶動美債殖利率飆漲，使得資金持續撤離高價股及高本益比股，令台股元月行情增加變數，觀察短線漲多熱門股已持續呈現籌碼鬆動現象，且外資及投信亦有提前獲利了結跡象，預期年前盤勢將轉趨震盪，在利空因素尚未解除前，短線進場摸底宜留意風險。（富邦期貨提供）

Fed 美國 期貨

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