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兩大法說會本周登場 法人：台股關注重點

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
台股周線終止連二紅，法人表示，預期在產業應用別與先進製程需求的展望，將有利市場對於HPC、data的正向看法，在市場反應聯準會利空之際，應可低接電子族群。本報資料照片
台股周線終止連二紅，法人表示，預期在產業應用別與先進製程需求的展望，將有利市場對於HPC、data的正向看法，在市場反應聯準會利空之際，應可低接電子族群。本報資料照片

台股上周周線收黑、終止連二紅。展望後市，法人表示，預期在產業應用別與先進製程需求的展望，將有利市場對於HPC、data的正向看法，在市場反應聯準會利空之際，應可低接電子族群。面對即將登場的第一季法說會，重要業者接單與存貨變化將是追蹤重點。

台股上周出現上沖下洗的波動行情，指數上周三改寫歷史新天價，達1萬8619點，但隨即逢高賣壓出籠，加上升息與疫情等訊息干擾，導致指數連三黑，上周五指數大跌198點，收在1萬8169點，周線下跌49.08點、跌幅0.27%，留下一根長上引線。

本周四有兩大重量級法說會將登場，一為晶圓龍頭大廠台積電，一為光學鏡頭大廠大立光。PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文指出，預期晶圓龍頭大廠的法說將持續報喜，呈現淡季不淡，除為科技產業的重要風向球外，也有助於整體多頭買盤信心，而台股春節前的各廠商法說內容，整體應以正向趨勢為主。

至於聯準會可能提早升息，造成市場出現大幅度震盪，葉獻文認為，市場對於今年升息已有高度共識，並非新聞，從歷史經驗來看，升息之前確實市場會出現震盪幅度加劇，升息之後往往多頭再度重掌兵符，甚至能突破升息前的高點，加上今年全球景氣持續看升，股市沒有看壞的理由，投資人反而可以趁著升息前的市場震盪尋找低檔布局機會。

在類股挑選上，葉獻文建議不妨以半導體、網路通訊、電子零組件、其他電子，以及預期漲價的景氣循環類股為主，而具有規格升級之產業預期也將成為資金聚焦之處。

安聯投信台股團隊則說，利差擴大有助金融股表現，CES／MWC有助電子新產品與新規格的市場熱度，疫情加劇有利運價維持強勢。在資金面，第二季市場將面臨量化寬鬆退場與利率走高的利空正在影響市場，但以基本面強度來看，反映之後，安聯對於第一季正向的看法不變。

永豐投顧則分析，根據供應鏈訪查，台積電表現應可優於市場預期，同時美國經濟基本面良好，除非聯準會有更大動作，否則春節前指數仍是看多。唯選股宜轉向市場偏好，著重去年低基期，或是外資布局指數的權值股。指數區間看1萬8000點至1萬8500點。

升息 台股 台積電

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