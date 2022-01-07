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台股長黑下跌198.16點 三大法人賣超153.83億

經濟日報 / 記者馬琬淳/台北即時報導

聯準會（Fed）會議記錄顯示，擬加速升息和縮表，加上疫情造成台股急速下殺，台股今（7）日開高走低，一度下探至18134.41點，收盤超過1200家股票下跌。終場收在18,169.76點，下跌198.16點，成交量3,268.35億元；三大法人賣超153.83億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超132.33億元，投信買超1.29億元，自營商賣超（合計）22.78億元，其中自營商（自行買賣）賣超7.5億元，自營商（避險）賣超15.28億元。

台股今日以18,388.16點開紅，但是盤中賣壓沉重，權王台積電下跌10元，收634元，跌幅1.55%，摜破5日線，聯發科也下跌超過3%。去年漲多的強勢股更是重挫，晶宏、亞信跌停鎖死。盤面上僅金融股及防疫股表現較為抗跌，終場收在18,169.76點，跌幅1.08%。

自營商 台股

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