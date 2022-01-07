台股長黑下跌198.16點 三大法人賣超153.83億

從2021年的年底貨運旺季開始後，將一直旺到2022年年初，而海運持續塞港，有貨物要送怎麼辦？業界一度傳出海運搭不上就轉搭空運，春節前後貨櫃與航空股可望連手再顯神通！接下來航運股到底該怎麼看？讓我們再度掃瞄一下整體貨運與航空股，到底股價上該如何操作呢？

2022-01-07 14:33